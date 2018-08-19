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قرار جمهوري بتعيين طارق الجمال رئيسا لجامعة أسيوط

قرار جمهوري بتعيين طارق الجمال رئيسا لجامعة أسيوط

ناصر عبد المنعم: رحيل ناجي شاكر خسارة فادحة للفن المصري وللإنسانية

ناصر عبد المنعم: رحيل ناجي شاكر خسارة فادحة للفن المصري وللإنسانية

"قسد" لا تستبعد الالتحاق بالجيش السوري

"قسد" لا تستبعد الالتحاق بالجيش السوري

غارة أمريكية تطيح بمعلم قنابل "القاعدة" في اليمن

غارة أمريكية تطيح بمعلم قنابل "القاعدة" في اليمن

بالصور| غير الإسلام.. طقوس وشعائر الحج في 7 ديانات

يوسف ناصر مخرج "النحت فى الزمن" عن ناجي شاكر: كان استثنائيا

يوسف ناصر مخرج "النحت فى الزمن" عن ناجي شاكر: كان استثنائيا

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بالصور| شاب قبطي يوزع لحوم الأضاحي على فقراء المسلمين بالإسماعيلية

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