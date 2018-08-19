نفى مجلس الوزراء ما تردد حول تفيد بتحريك أسعار تذاكر القطارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لارتفاع معدل إقبال المواطنين عليها.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي بمجلس الوزراء، إن المركز قام بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نقت صحة تلك الأنباء تماماً وأكدت أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وأن أسعار تذاكر القطارات كما هي دون أي تغيير، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مؤكدًة أنه لن يتم إقرار أي زيادة في الأسعار إلا بعد تحسين الخدمة، ومشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وفي نفس السياق أوضحت الوزارة أن هيئة السكك الحديدية على أتم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، حيث تم الدفع بـ 182 ألف مقعد إضافي خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 31 أغسطس الحالي معظمها تربط بين «القاهرة-أسوان» و«إسكندرية-أسوان»، إلى جانب مقاعد التشغيل اليومية.