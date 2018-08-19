قال الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب ورئيس المجلس الأعلى لمستشفيات جامعة المنصورة، إن المريضة المصابة بالإيدز أجرت لها مستشفى الطوارئ تحللين لها بالمستشفى، وأظهرت نتائج التحاليل إيجابية إصابتها، ولذلك وجب إرسال عينة إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة، ونحن في انتظار النتائج، ولو كانت إيجابية تكون مريضة إيدز وسيتم إعطاء العقاقير المضادة لجميع المخالطين لها.

وأضاف عميد طب المنصورة لـ"الوطن" أنه في حالة ثبوت إصابتها، سيتم إعطاء العقاقير اللازمة للأطباء المعالجين وأيضا إجراء التحاليل لأسرتها وزوجها وأبنائها والمخالطين لها العقار المضاد للفيروس.

وأشار إلى أن معدل إصابة الأطقم الطبية بالمرض منخفضة للغاية وتتراوح بين 0.03% إلى 03% ومستشفى الطوارئ تتعامل مع جميع الحالات القادمة إليها دون النظر في نتائج التحاليل، وهناك برتوكول لمكافحة العدوى يتم تطبيقه في جميع الأحوال، لأن المستشفى تستقبل جميع المرضى ومعظم الحالات الواردة لها حالات الحوادث والنزيف ويتم التعامل المباشر مع المريض أيا كانت حالته.

وأكد أن هناك إجراءات متعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات، وجميع الدوريات العلمية أكدت أن الإصابة تتم بالاتصال المباشر للمريض، وليس بالتلامس.

يذكر أن مستشفى الطوارئ بالمنصورة أرسلت عينة من دم المريضة لتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وذلك بعد شكوى 3 أطباء بقسم الشرطة من عدم علمهم بإصابة المريضة قبل إجراء عملية جراحية لها في ذراعها.