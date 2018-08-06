أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، رش 7400 نخلة ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء والمعروفة باسم "إيدز النخيل"، وآفة "الأكاروسات" التي تصيب النخيل.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه جرى رش 3650 نخلة رشة وقائية ضد مرض الإيدز، و3750 نخلة ضد آفة "الأكاروسات"، في حملة مكبرة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف مجد، أن عملية رش النخيل بشكل وقائي يمنع من الإصابة بالأمراض والآفات المختلفة والتي تؤثر على المحصول الاستراتيجي للمحافظة "البلح والتمر"، لذلك توفر المديرية جميع أنواع المبيدات ومحركات الرش للمزارعين.