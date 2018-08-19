العيد فرحة.. 10 أماكن ممتعة ممكن تروحها في العيد

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، يحتار الكثير منا في اختيار المكان المناسب للخروج، ويبحث الجميع عن أماكن مميزة ذات أسعار مناسبة.

وتقدم "الوطن" دليل أشهر الأماكن التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق..

1- حديقة الأزهر - صلاح سالم:

تعد من أجمل حدائق القاهرة، وتتمتع بالمناظر الخضراء كما يمكنك رؤية قلعة صلاح الدين من داخلها، وبها العديد من المطاعم والكافيهات وأماكن ترفيهية مخصصة للأطفال، تفتح أبوابها في العيد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وأسعار التذاكر 25 جنيه للفرد، و15 جنيه للأطفال.

2- برج القاهرة – الزمالك:

يقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، وتم تصميمه على شكل زهرة اللوتس المصرية، ويتكون من 16 طابقًا بحيث يمكن رؤية القاهرة كلها في لحظة واحدة من خلال المنظار المكبر، ويوجد به المطعم الدائري والذي يدور حول نقطة ارتكاز لترى القاهرة، وأيضًا يوجد في الطابق الـ15 كافيتريا علوية تستطيع أن تتناول فيها العصائر والمشروبات، ويستقبل رواده من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، وأسعار التذاكر: 30 جنيه للمصريين والأطفال أكثر من 6 سنوات.

3- كيدزانيا – القاهرة الجديدة:

تعد كيدزانيا متنزه عالمي للتعليم الترفيهي للأطفال، ومصمم بالمحاكاة مع المدن الحقيقية لتوفير فرصة للأطفال من سن 4 إلى 14 للعب الأدوار المقبلون عليها فعلًا عند بلوغ حياتهم المهنية، ولكي تكتمل التجربة، فإن الطفل يقوم بنفسه بكل المعاملات المالية مقابل قيامه بالعمل أو التسوق أو الترفيه مستخدمًا عملة مدينة كيدزانيا وتسمى "كيدزوس"، ويتم استخدام الكيدزوس لشراء المنتجات والخدمات، وتستقبل المدينة زائريها في أول أيام العيد من الساعة 2 وحتى 10 مساءً، وباقي الأيام من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، وأسعار التذاكر لعرض الـ5 ساعات للأطفال من عمر سنة لأقل من سنتين 195 جنيه والمرافق مجانًا، ومن عمر سنتين لأربع سنوات 195 جنيه والمرافق 75 جنيه، ومن عمر 4 لـ14 255 جنيه والمرافق 75 جنيه.

أما عرض الـ7 ساعات للأطفال من عمر سنة لأقل من سنتين 230 جنيه والمرافق مجانًا، ومن عمر سنتين لأربع سنوات 230 جنيه والمرافق 57 جنيه، ومن عمر 4 لـ14 300 جنيه والمرافق 75 جنيه.

4- قرية فجنون – مساكن شيراتون، الهرم:

يتكون هذا الاسم من "فن – جنون"، فجنون أحد الأماكن النادرة في مصر، فهو مخصص للترفيه والتعليم، ويمكن للأطفال والآباء الاستمتاع، وممارسة العديد من الأنشطة المختلفة منها التلوين على الحائط أو اللعب بالطين، كما يمكن للأطفال أن يختاروا ما بين الركوب على ظهر الخيل أو الحمار أو الجمل، ويستقبل المكان زائريه ابتداءً من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، أما عن الأسعار فتبلغ سعر الأنشطة 60 جنيهًا ويضاف 40 جنيهًا لكل نشاط إضافي.

5- جزيرة المعادي أمام مستشفى القوات المسلحة:

وتتكون من مجموعة جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية، وسعر تذكرة الدخول 60 جنيهًا بأيام العيد، يوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة ويوجد سيارات، والعديد من المطاعم والكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال المفتوحة، وتفتح الحديقة أبوابها من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة مساءً.

6- دريم بارك - 6 أكتوبر:

دريم بارك هي جزء من مدينة دريم لاند، وتتكون من سبع مناطق تحتوي كلا منها على مجموعة من الألعاب المثيرة ومنها منطقة الأطفال الجديدة، وأسعار التذاكر "التذكرة السيلفر 130 جنيه"، و"التذكرة الجولد: 180 جنيه، تفتح المدينة أبوابها من 12 حتى 9 مساءً في الوقفة وأول يوم العيد، ومن 10 صباحًا وحتى 10 مساءً في باقي الأيام.

7- سمارت كامب – العبور:

يمكن أن تقضي يومًا مميزًا مع أصدقائك، ويمكنك التزحلق على الرمال لمدة ساعة كاملة، وملعب كرة الصابون لمدة ساعة كاملة، والكرة الطائرة مفتوحة المدة، وكرة القدم، وكرم القدم الأمريكية، وكرة السرعة، والبينج بونج في صالة مغطاة، ويشترط الحجز المسبق على الأقل بيومين ويجب أن يكون عدد المجموعة لا يقل عن 20 فردًا، حيث يبلغ سعر الفرد 200جنيه، وإذا كانت عدد الأفراد من 50:30 يصبح سعر الفرد 180 جنيه، تفتح المدينة أبوابها من 11 صباحًا وحتى 7 مساءً.

8- أفريكا سفاري بارك:

هي عبارة عن حديقة للحيوانات على طراز غابة أو ما يسمى سفاري، أي إنه بإمكانك التجول فيها بين الحيوانات بالسيارات وفي بعض الأحيان بالإمكان التجول على الأقدام، وذلك حسب خطورة الحيوانات، وهي تحتوي على الكثير من الحيوانات الأليفة والمتوحشة وأنواع كثيرة من الطيور وبعض أنواع الحيوانات النادرة، وتقع في الكيلو 65 طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، وتعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً في أيام العيد، ورسم دخول السيارة 600 جنيهًا.

9- ماجيك بلانيت – المعادي:

مكان ترفيهي للأطفال داخل كارفور المعادي، يقدم ألعاب مختلفة للأطفال، وألعاب فيديو ومراجيح، وسيارات التصادمية، وتكون الألعاب فيه عن طريق كارت ألعاب يتم شراءه وشحنه بداية من قيمة 10 جنيهات فما فوق، تفتح المدينة أبوابها من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 مساءً.

10- جرافيتي كود - القاهرة الجديدة:

اقفز في الهواء الطلق وتخلص من كل طاقة سلبية بداخلك مع أول مركز ترامبولين في مصر، تجربة ممتعة للغاية وتستحق أن تقوم بتجربتها، يمكنك لعب كرة السلة أيضًا وأنت تقفز على الترامبولين وأن تقوم بالقفز عاليًا دون خوف لتختبر مدى لياقتك، ليس هذا فحسب بل هناك العديد من الألعاب التي يمكنك ممارستها من خلال الترامبولين، سعر التذكرة للفرد 130 جنيهًا، حيث تفتح الأبواب للزائرين من 12 صباحًا وحتى 12 مساءً.