اختفى طبيب وصديقته أثناء قيامهما برحلة بحرية داخل مركب شراعي على أحد شواطئ مدينة رأس سدر.

تلقى اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من العميد مدحت السقا، يفيد باختفاء طبيب من القاهرة يدعى "عمر" 49 سنة، وصديقته وتدعى "نرمين. ع" 45 سنة، أثناء قيامهما برحلة بحرية في أحد شواطئ مدينة رأس سدر وبالتحديد شاطئ القمر (Moon beach) حيث استلقا مركب شراعي منذ أمس السبت واختفيا وانقطعت الاتصالات بهم حتى مساء اليوم الأحد.

فور تلقي البلاغ جرى إخطار عمليات القوات المسلحة بالواقعة وعلى الفور جرى إرسال طائرة لاستكشاف المنطقة التي شهدت الحادث بالإضافة إلى وجود فرق من خفر السواحل والمسطحات وحرس الحدود لمتابعة الموقف عن كثب، وحتى الآن لم يتم العثور عليهما وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مصيرهما.