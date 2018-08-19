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"شركاء من أجل الشفافية" عن مشروع "الوفد" للأحوال الشخصية: نقلة نوعية

"شركاء من أجل الشفافية" عن مشروع "الوفد" للأحوال الشخصية: نقلة نوعية

الشرطة الصينية تعتقل قراصنة سرقوا "بيتكوين" بقيمة 87 مليون دولار

الشرطة الصينية تعتقل قراصنة سرقوا "بيتكوين" بقيمة 87 مليون دولار

"الخارجية": كوفي عنان فخر لكل المناضلين من أجل السلام

"الخارجية": كوفي عنان فخر لكل المناضلين من أجل السلام

الصين تعلن نفوق 615 خنزيرا في 4 أيام بسبب حمى الخنازير الإفريقية

الصين تعلن نفوق 615 خنزيرا في 4 أيام بسبب حمى الخنازير الإفريقية

فتح مركز جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في دمياط

فتح مركز جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في دمياط

بيع اللحوم البلدية بسعر 98 جنيها للكيلو بمنافذ البيع في دمياط

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