قال الدكتور حاتم بن حسن قاضي، مستشار وزير الحج والعمرة السعودي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تعمل على التأكد من جاهزية الخيام قبل وصول الحجاج لأداء مراسم الحج، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت عددًا من الجولات الرقابية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم، إلى أنه جرى تنظيم ورش عمل مع الحجاج من مختلف دول العالم للحديث معهم بشأن أداء مراسم الحج.

ووجه مستشار وزير الحج والعمرة السعودي، نصائح للحجاج؛ حيث طالبهم بالتفرغ التام للعبادة والالتزام بالآداب الشرعية التي ذكرها الله في القرآن، بالإضافة إلى عدم التعرض لأشعة الشمس واستخدام المظلات عند الخروج إلى منطقة رمي الجمرات أو المسجد الحرام.

كما طالب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الحجاج بعدم حمل أمتعتهم خارج الخيام عند الخروج لأداء مراسم الحج، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد الخروج من الخيام منعًا وقوع حوادث التدافع.

وأعلن، عن تخصيص رقمًا مجانيًا للتواصل مع الوزارة وهو 8004304444.

كما أكد، عدم عمل توسيعات بمنطقة رمي الجمرات، مشيرًا إلى أنها تقلل من القدرة الاستيعابية للمكان.