قال رئيس البنك المركزي الألماني، ينس فايدمان، إن تركيا تواجه وضعًا اقتصاديًا خطيرا للغاية، إلا أنها لا تشكل سوى واحد بالمائة من الأداء الاقتصادي العالمي.

وأشار ينس فايدمان، في مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر الجماينه زونتاج سايتونج الألمانية، اليوم، إلى أنه يمكن أن تظهر المشكلات بالتأكيد ، موضحًا أنه يندرج ضمن ذلك حدوث آثار غير مباشرة عن طريق علاقات ائتمانية مثلا أو من خلال التجارة الخارجية.

وأضاف أن الخطر بالنسبة لقطاع البنوك الألماني يمكن تجنبه وتداركه، فضلاً عن ذلك، أصبحت أنظمة التمويل أكثر قدرة على المقاومة بشكل عام.

وقال فايدمان إن الآثار غير المباشرة يصعب التحسب لها بشكل أساسي، مثل حالة فقدان عام للثقة التي تطال دولا ناشئة أخرى.

وأشار إلى أن تركيا تحتل المركز السادس عشر فحسب في ترتيب الشركاء التجاريين لألمانيا في قطاع الصادرات.