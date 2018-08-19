استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، وفدًا من دولة الهند، لبحث التجهيزات النهائية لمركز التدريب بالجامعة، تمهيدًا لافتتاح البرامج التدريبية بحضور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان، اليوم، أن التعاون بين الجامعة ودولة الهند مستمر منذ سنوات سواء على المستوى العلمي حيث يدرس بجامعة الأزهر عدد كبير من طلاب الهند، أم على مستوى التعاون التكنولوجي وتجهيز وإعداد شبكات الاتصال الداخلية ومراكز التدريب.

وأكد عامر أن هذا اللقاء يجسد التكامل والتعاون بين الجامعة والحكومة الهندية، حيث يثبت هذا التعاون أننا كدول الشرق نتعاون مع الجميع ولا يحول بين وبين دول العالم اللغة أو الدين أو اللون بل يحكمنا في هذا الأمر الصالح العام للجميع وفتح آفاق التعاون والحوار وإقرار السلم المجتمعي.