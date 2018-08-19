يعود السيناريست عمرو سمير عاطف إلى السينما مرة أخرى بعد فترة غياب بفيلم «بنى آدم» للمخرج أحمد نادر جلال، وهو العمل الثانى الذى يجمعهما معاً منذ فيلم «الجيل الرابع» عام 2015. وشارك الفيلم فى منافسات موسم عيد الأضحى،أمس، وذلك بعد تأجيل طرحه منذ موسم عيد الفطر.

وقال «عمرو» إن توافر كل العناصر التى يحب أن يعمل تحت ظلها الكاتب دفعه لتقديم «بنى آدم»، متابعاً: «أتعاون مع المخرج أحمد نادر جلال، والمنتج وليد صبرى ويوسف الشريف، وفريق عمل مميز من الممثلين، وبالتالى كان الأمر مشجعاً لى، خاصة أن علاقتى بهم جيدة، وسبق أن عملنا معاً فى تجارب سابقة، ولذلك كتابتى للفيلم كانت سلسلة، ورغم الوقت والمجهود الذى تطلبه منى، فإن حبى للتجربة وتحمسى لها، لم يجعلانى أشعر بإرهاق».

وأضاف: «هناك فرق كبير بين الكتابة للسينما وللدراما، فقد اتصلت بالكاتب تامر حبيب وهو صديقى، وسألته لماذا تكون كتابة الأفلام صعبة إلى تلك الدرجة؟، حيث إن كتابة 3 مشاهد فى فيلم تساوى مجهود كتابة حلقة، وهناك أعمال درامية قد تكون أفضل فنياً من أفلام سينمائية، ولكن المشهد فى السينما يتطلب ثقلاً وكثافة وعمقاً، ولدى قناعة أن النهاية هى أهم جزء فى الفيلم، على عكس العمل التليفزيونى فكل مشهد فيه أهم من الذى يليه». وأكمل: «رغم ذلك السينما مكثفة أكثر وشخصياتها تبقى فترة أطول فى الذاكرة، وأحداثها مترابطة بشكل قوى، فهى وحدة كاملة دقيقة أقل خطأ فيها يؤدى إلى مشكلة فى العمل كله، وبالتالى يتم بذل جهد كبير حتى يخرج الفيلم بصورة جيدة تنال إعجاب الجمهور».

وتحدث عن عودة يوسف الشريف إلى السينما بعد غياب 9 سنوات، منذ أن قدم فيلم «العالمى»، وعن التحدى الذى يخوضه فريق عمل «بنى آدم» فى ظل المنافسة مع أعمال قوية، قال: «كل واحد منا يقوم بجهد كبير فى تخصصه، حتى نستطيع تقديم فيلم بمستوى جيد، ولكن فى النهاية النتيجة مرهونة بتوفيق من الله».

«بنى آدم» فيلم من بطولة يوسف الشريف وأحمد رزق ودينا الشربينى ومحمود البزاوى وهنا الزاهد، ومحمود الجندى، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.