قال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إنه جرى مد فترة التقديم في مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة إلى يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك نظراً لشدة الإقبال على المسابقة والتي كان من المقرر غلق أبوابها في 15 أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن المسابقة هذا العام سوف تتخصص في مجالي الغناء والعزف وأن هناك نيه أن تتكرر المسابقة في مجالات مختلفة غير الغناء.

وأضاف "عبد الوهاب" لـ"الوطن"، أن المسابقة جرى تنظيمها بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية، وأنه بعد غلق باب التقديم ستجرى لجنة مكونة من الموسيقار عمرو سليم والدكتور مدحت عبد السميع والدكتورة تحية شمس الدين والدكتور علاء محمد فتحي والدكتورة جيهان الناصر، بفرز الأعمال المقدمة واستبعاد الأعمال غير مطابقة للشروط ، بعدها سيتم عمل اختبارات الأداء، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تنتقل إلى المحافظات الأعلى بالنسبة لعدد المشاركين وأنه سوف يتم الإعلان عن أماكن المحافظات بعد عمليات الفرز.

ولفت "عبد الوهاب" إلى أن الفائزين في المسابقة سوف يحصلون على جوائز مالية قدرها 5 آلاف جنيه للجائزة الأولى و3 آلاف للثانية وألفي جنيه للثالثة، بالإضافة إلى حصول الفائزين على ميداليات ومنح تدريبية تقدمها جمعية البلد اليوم لمدة 6 أشهر.

وأوضح أنه يمكن الحصول على استمارة التقدم في المسابقة والتي تضم الشروط أيضا ًمن خلال الموقع الإليكتروني للصندوق أو سحبها يدوياً من مقر الصندوق بدار الأوبرا أو مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة أو مقر جمعية البلد اليوم بحي الزيتون.