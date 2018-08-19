وجه اللواء حمدي الحشاش، مساعد المحافظ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء، برفع درجة الاستعداد بجميع حدائق والمتنزهات ورفع كفاءتها ومستوى النظافة لاستقبال الجمهور بحيث تكون على الوجه اللائق طوال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

كما شدد رئيس المدينة، على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة بالحديقة ونظافة الحمامات على مدار الساعة والاهتمام بالأمن في الحديقة وزيادة عدد الكراسي والترابيزات بها وأن تكون على استعداد لاستقبال أهالي المدينة وضيوف المدينة على مدار الساعة خلال العيد.