حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في والد المخرج أحمد خالد أمين، مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم، كان في مقدمتهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والمخرج عمرو عرفة، والمخرج سعيد حامد، والسيناريست وحيد حامد، وابنه المخرج مروان حامد، وعلي إدريس، والفنانة دنيا عبدالعزيز، ونادية رشاد. وسهر الصايغ.

وكان والمخرج أحمد خالد أمين، قد أعلن عن وفاة والده، الجمعة الماضية، بعد إصابته بوعكة صحية في الأيام الأخيرة، وجرى دفنه في مسقط رأسه بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن أحمد خالد أمين مخرج شاب أخرج عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "الطبال"، كما شارك بالتمثيل في فيلم "بنتين من مصر"، وينتظر حاليًا عرض الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".