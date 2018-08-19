شدد اللواء حمدي الحشاش، مساعد المحافظ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، على مسؤولي شرطة المسطحات المائية وشرطة الإنقاذ النهري لتأمين شواطئ النيل وكذلك العوامات المتحركة والثابتة والتي تقوم بالرحلات النيلية لزوار المدينة طوال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

كما نبه على تشديد الإجراءات الأمنية وتأمين شواطئ النيل، والمراكب التي تقوم بالرحلات النيلية لزوار المدينة طوال فترة الاحتفال بالعيد، مشددا على ضرورة تأمين حياة المواطنين، وانتشار قوات الإنقاذ النهري على فرع النيل لتأمين الزوار، مؤكدا على ضرورة فحص إجراءات المراكب النيلية "النزهة" وتراخيصها وصيانتها قبل النزول للنيل.