وجه اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، مسؤولي الحماية المدنية بإتخاذ أقصى درجات الاستعداد، لمواجهة أي طوارئ تحدث خلال عيد الأضحى.

كما وجه مسؤولى شرطة الإنقاذ النهري بضرورة شن حملات تفتيشية على المراكب النيلية في مدن فوة ودسوق ومطوبس، للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها قبل العيد، حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما طالب المحافظ، بالتاكد من مدى جاهزية المراكب النيلية التي يستقلها المواطنون، لقضاء إجازة عيد الأضحى في نهر النيل، مع توفير أطقم الإنقاذ والأدوات الخاصة به، والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للمراكب.