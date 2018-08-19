أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اهتمام القيادة السياسية والوزارة بتقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال معلم ذى فكر جديد ومتميز، ومناهج جديدة، وبنية تحتية تكنولوجية تساير الأنظمة التعليمية المتطورة، معتبراً أننا فى سباق مع الزمن، ونستعد لبدء تغيير النظام التعليمى فى 22 سبتمبر.

جاء ذلك خلال تفقد «شوقى»، اليوم، قاعات تدريب المدربين الأوائل بأكاديمية المعلمين، وأثنى على الدور الوطنى للمعلمين المُدربين، فى مشروع تطوير التعليم، وتحقيق حلم تحويل المتعلم إلى مُكتشف، ليتعلم ثم يشارك فى تنمية المجتمع، بعيداً عن أساليب الحفظ والتلقين.

وأوضح أن التدريب رحلة مستمرة طوال العام الدراسى فى المدارس، لتوعية المعلمين بفلسفة «الاستكشاف ثم التعلم ثم التطبيق» لتعبر عن أسلوب التعلم، ويصاحبها كتاب ذو محتوى غزير ليكتسب الطلاب مهارات لترسيخ القيم والأخلاق وتنمية حب الاطلاع، والبعد عن الحفظ والتلقين، مضيفاً أن دور المعلم فى تحفيز الطلاب على التعلم أهم أدوار المنظومة.

«عمر»: إعادة الاعتبار للمدرس.. ونظام إلكترونى لتحويل أدوات التقييم من ورقية إلى إلكترونية

وأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، حرص الوزارة على إعادة شخصية المعلم المصرى، والتدريب المستمر واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل «الكتب التفاعلية ومصادر المعرفة»، منوهاً باستخدام نظام إلكترونى وفق نظام عالمى، لتحويل أدوات التقييم من ورقية إلى إلكترونية.

وفى سياق متصل، أدى صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الثانى فى مادتى الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) والاقتصاد، فيما تنتهى الامتحانات اليوم، ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان فى الفلسفة والمنطق بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).