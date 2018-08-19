غرفة عمليات «الوزراء» تعمل 24 ساعة طوال عيد الأضحى للتعامل مع الطوارئ والشكاوى

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل عمل «غرفة العمليات المركزية» بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة المجلس، على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، للتعامل مع أى مواقف طارئة أو شكاوى خلال العيد، والتأكد من توافر جميع السلع فى الأسواق، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل.

وتتولى غرفة العمليات المركزية، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء صدر اليوم، «متابعة الموقف الداخلى والتنسيق مع الجهات المعنية على مدار اليوم، وعلى جميع المستويات، للتدخل السريع من أجل حل أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ على مدار أيام العيد من خلال تواصلها المستمر مع غرف العمليات الرئيسية فى الوزارات والمحافظات، بحيث يترأسها السكرتير العام فى كل محافظة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية المنبثقة عنها فى جميع المدن ومديريات الخدمات على مستوى جميع المحافظات، كما تتولى الغرفة أيضاً إعداد تقارير دورية للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإطلاعه على تطورات الموقف أولاً بأول». وأضاف البيان أنه يتم تفعيل غرفة العمليات المركزية بحضور ممثلى جميع الجهات المعنية بالدولة على مدار الساعة، لمتابعة الأحداث على مستوى الجمهورية، حيث تضم الغرفة فى عضويتها ممثلى وزارات «الدفاع، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التنمية المحلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعى، الطيران المدنى، والسياحة»، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة الإسعاف المصرية.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان المجلس، عن خطة استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة عيد الأضحى، موضحاً أن الخطة تشمل تحديد المستشفيات الجامعية الخاصة بالإحالة بكل محافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الإجازات طبقاً للمقومات البشرية لكل مستشفى، من أجل توفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه «تم التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل المرضى، بالإضافة إلى وجود آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان».

الغرفة تتابع موسم الحج بالتنسيق مع وزارات «الداخلية والسياحة والتضامن» والجهات المعنية.. و«عبدالغفار»: تدعيم المستشفيات الجامعية بمخزون استراتيجى من الأدوية خلال العيد

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الخطة شملت أيضاً تأمين وتدعيم المستشفيات الجامعية «خط الإحالة الأول» بمخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، موضحاً أنه تم توفير الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته فى جميع بنوك الدم التابعة لهذه المستشفيات من خلال التنسيق مع «بنك الدم القومى» التابع لوزارة الصحة ومراكز الدم الإقليمية، فضلاً عن توفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها للاستعانة بها «عند الحاجة». ولفت الوزير إلى أنه تم تجهيز فرق التأمين الطبى «الانتشار السريع» من التخصصات الطبية المختلفة، كما تم التواصل مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة المعنية لتوزيع الفرق الطبية المتنقلة على مستشفيات الإحالة «خط ثانٍ» لتقديم الدعم لمستشفيات المحافظة عند الضرورة.

وفى شأن آخر، تتواصل أعمال غرفة العمليات المركزية أيضاً لمتابعة موسم الحج الجديد لعام 2018، حيث بدأت الغرفة أعمالها منذ بدء موسم الحج وتستمر حتى انتهاء الموسم وعودة آخر أفواج الحجاج المصريين، للاطمئنان على جميع الحجاج وتذليل أى عقبات قد تواجههم، بحضور ممثلى وزارات «الداخلية والسياحة والتضامن» وغيرها من الجهات المعنية.