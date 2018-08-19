قال مصطفى رحومة، الصحفي بجريدة "الوطن" والمتخصص في الشأن المسيحي، إن النيابة العامة أسدلت الستار على فصل كبيرة بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير الأنبا "أبو مقار" بوادي النطرون.

وأضاف رحومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشاة "dmc"، أن النيابة أحالت الراهب المشلوح أشعياء المقاري والراهب فلتاؤوس المقاري إلى محكمة الجنايات، وأصدرت أسرة الراهب المشلوح بيان، أمس، وطالبت بتمكين محامي الأسرة لحضور التحقيقات مع ابنهم، لكن النيابة العامة أنهت التحقيقات في القضية ووضعت القول الفصل لمحكمة جنايات الإسكندرية، وأحالت القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية.