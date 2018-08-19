أعلن الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبدالغنى انتهاء عملية المشاورات مع الفئات الاجتماعية المختلفة، وتجهيز خطة العمل لوقف إطلاق النار مجدداً.

وقال «عبدالغنى»، وفقاً لبيان أصدره القصر الرئاسى الأفغانى، اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء «باجفاك» الأفغانية، إن هذا القرار تم التوصل إليه خلال اجتماع عقده مع ممثلين من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدنى ونشطاء شباب أفغان وناشطات.

وتوصل الرئيس الأفغانى والأحزاب السياسية والشباب وأصحاب المصلحة فى المجتمع إلى اتفاق بإجماع الآراء بشأن إرساء السلام، وقال «عبدالغنى» فى هذا الصدد: «مع تأييد المقترحات المقدمة بواسطتكم وبواسطة أصحاب مصلحة آخرين فى المجتمع، تم تجهيز خطة عمل جديدة لوقف إطلاق النار».