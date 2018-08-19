محافظ دمياط يناقش مع "أبو المعاطي" أزمة استبدال الكابلات الهوائية

التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، بالنائب أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي، عضو مجلس النواب لمناقشة بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بمدينة ميت أبو غالب، وبعض قرى مركز كفر سعد والتي يأتي في مقدمتها إزالة بعض المعوقات الخاصة بمشروع استبدال الكابلات الهوائية بخطوط أرضية بعزبة أبو طه.

ووجه المحافظ بسرعة تحرير محضر تنسيقي لإزالة المعوقات والبدء في تنفيذ الأعمال.

وعرض أبو المعاطي، على المحافظ بعض المطالب الخاصة بالمواطنين، وأكد توجهيها فورًا للجهات المعنية بدراسة المطالب والعمل على حلها فورًا.