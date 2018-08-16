أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، واقعة وجود دفتر الكارتة الخاص ببوابة رأس البر الغربية، مع أحد المواطنين للنيابة الإدارية للتحقيق.

وكانت إدارة المتابعة بالديوان العام، رصدت أثناء مرورها على البوابة الغربية لمدينة رأس البر، عدم وجود الموظف المختص، وتركه لدفتر الكارتة الخاص بإدارة المواقف مع مواطن ليس له صفة دون اتباع الإجراءات القانونية بالمخالفة للبند رقم 5 من المادة رقم 149 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وتعد الواقعة مخالفة مالية، وفقًا للتحقيقات التي أجرتها إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، وبالعرض على المحافظ قرر إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للاختصاص.