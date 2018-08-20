قال الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن الأضحية سنة مؤكدة لا محالة، ولا يباع جلدها ولا يصلح أن يُعطى للجزار، وإنما يتم إخراجه أو إخراج قيمته كصدقة.

وأضاف شوقي عبداللطيف: "يتم إخراج هذا الجلد للجهات الخيرية أو بعض المؤسسات الاجتماعية، أو يباع هذا الجلد ونخرج قيمته بمثابة صدقة للفقراء والمساكين"، مؤكدا أنه لايصح لصاحب الأضحية أن ينتفع بجلدها منفعة شخصية بأي حال من الأحوال.

وعن كيفية جمع الجلود، أشار عبداللطيف، خلال حديثه لـ"الوطن"، إلى إمكانية إخراج هذه الجلود لإحدى الجهات، التي تقبل التبرعات، لدبغها وإعادة صناعتها وتوزيع قيمتها على الفقراء والمساكين.

وأضاف "شوقي" أنه لا يجوز للجزار أخذ الجلود وخصم ثمنها من الذبيحة، مشيرًا إلى أن هذه ثقافة دينية معروفة، فلا يجوز للمضحي أن بيبع جلد أضحيته أو يعطيها للجزار مقابل الذبح.