أربعة سنوات قضاها جون كاسن في القاهرة، سفيرا لبريطانيا لدى مصر، قبل أن يغادر منصبه نهاية الشهر الجاري، وخلال السنوات الأربعة استطاع كاسن أن يصنع شعبية كبيرة بين المصريين، وأن يدخل قلوبهم ويتابعوه عن كثب واهتمام.

من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشارع والمناسبات الاجتماعية، احتفى المصريون بالسفير البريطاني الذي تنتهي مدة عمله في مصر خلال أيام قليلة، ورحبوا به وعاملوه بحب وفرحة أينما ومتى رأوه.

إجادة الرجل للغة العربية بشكل تام وإجادته للغة الشارع أحد أهم العوامل التي جعلته قريبا من المصريين، حسب الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، لافتا إلى أن معرفته باللغة ومداخلها جعلته يجيد التواصل مع الجمهور.

وأضاف صادق لـ"الوطن" أنه ركز كذلك على فئة الشباب، وهي الفئة العمرية الغالبة في السكان في مصر، وأجاد لغتهم وعرف مصطلحاتهم وتحدث بها، فوصل إليهم بشكل مباشر دون الحاجة لوسيط أو تقارير، وهو ما ساهم في صنع شعبية حقيقية للرجل في مصر.

الشعبوية والبساطة، عاملان ساهما في دخول جون كاسن لقلوب المصريين، كما أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي، مؤكدا أن الرجل تعامل مع المصريين بدون أي حواجز، واستخدم في حديثه ألفاظ يستخدمونها، فشعروا أنه ليس غريبا عنهم، وهو ما جعله يذوب بينهم.

عامل آخر، أوضحه صادق، ساهم في حب المصريين للرجل، وهو تصريحاته المؤيدة لمصر على الدوام وعدم إظهار أي عداء لمصر، بما لا يخالف ولا يتنافى مع السياسة البريطانية، مردفا أنه يجيد التعامل مع الإعلام، وهو ما جعله ضيف دائم ومقبول على البرامج المصرية خلال السنوات الأربعة.

مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" و"تويتر"، وإجادته التامة لاستخدامهم بشكل غير رسمي، أضاف لرصيده، كما يرى أستاذ علم الاجتماع، كما أن مشاركته الدائمة في مناسبات وأعياد المصريين بنفسه، واختلاطه بهم وممارسة نفس العادات والطريقة المصرية، ومتابعته المستمرة والدؤوبة لكل ما يهتم به الجمهور، كلها عوامل أدت لصنع شعبية كبيرة له.