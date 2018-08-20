تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، برفقته المهندس إيهاب فكري، مدير عام منطقة اتصالات دمياط، أعمال توصيل الإنترنت للمدارس الثانوية، وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات الذي يهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعلم.

وأكد المحافظ الانتهاء من توصيل الإنترنت للمدارس الثانوية والبالغ عددها 62 مدرسة، وأعلن نجاح محافظة دمياط في هذا المشروع، مشيرا إلى كونها أولى محافظات الجمهورية في الانتهاء من تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم.