قال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزارة الزراعة، إن مصر تملك 479 مجزرا للحيوانات منها 462 مجزرا حكوميا مفتوحا على مدار العام، لتقديم الخدمة للمواطن المصري، وتعمل في الفترة ما قبل العيد وخلاله، وتم وقف إجازات الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر وإمدادهم بأطباء آخرين مدربين على الكشف على الحيوانات قبل الذبح والكشف على الذبائح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشاة "dmc"، أنه تم التنسيق مع المحليات وهي الجهة التي لها الحق المالي والإداري على المجازر الحكومية لفتح أبواب جميع المجازر دون تحصيل رسوم، وتم التنسيق لتأمين العاملين بالمجازر والأختام مع الجهة الشرطية التابع لها المجزر، وتم التأكيد من أن العمل على مدار الساعة والتأكد من أن ما يتم عرضه صالح للاستهلاك لوضع الثقة فيما يتم تداوله من منتج داخل مصر وما يتم تصديره.