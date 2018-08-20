تنتهي فترة عمل السفير البريطاني جون كاسن في القاهرة، يوم 31 أغسطس الحالي جون كاسن، بعد أربع سنوات كاملة، تمكن خلالها من بناء علاقة قوية وفريدة مع الشعب المصري، بدأها بتوجيه التحية للمصريين باللهجة العامية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر"، قبل أن يعمل على توطيد هذه العلاقة من خلال مشاركات خفيفة، وطريفة في بعض الأحيان، حول قضايا تشغل الشعب المصري، بالإضافة إلى إظهاره نفسه محتفلًا بطرق شعبية في مختلف الأعياد والمناسبات.

ولم تكن تلك اللهجة العامية الطريفة، ولا المشاركة في الاحتفالات الشعبية، جل ما قدمه السفير البريطاني لمصر، حيث دأب خلال فترة عمله على تقديم الدعم المادي والمعنوي بطرق مختلفة، كان منها ثلاث مبادرات إنسانية أطلقها بنفسه، ترصدها الوطن في التقرير التالي:

-"مصر ملهمة":

في سبتمبر 2016، أعلن السفير البريطاني عبر تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون تي في"، إطلاق مبادرة "مصر الملهمة"، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والاحتفاء بالنماذج المصرية الناجحة والملهمة في كل المجالات، وتعددت فعاليات المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن، حيث شهدت إقامة حفلات تكريم في السفارة، وإطلاق حملات دعم إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حملات ميدانية كان آخرها حملة تنظيف شواطئ الإسكندرية بمشاركة شباب مصريين ووفد من السفارة.

وتضمنت المبادرة حملة فرعية ضخمة بعنوان "زيي زيك"، تهدف إلى تسليط الضوء على ذوي القدرات الخاصة، والاحتفاء بالدور الذى يلعبه ذوو الإعاقة فى المجتمع، ودعم المنظمات التى تتيح لهم فرص النجاح.

-"مبادرة مصر تبدأ":

في نوفمبر 2017 أعلن كاسن عبر حسابه على "تويتر" إطلاق السفارة السفارة البريطانية في القاهرة، مبادرة باسم "مصر تبدأ"، تهدف إلى تقديم الإرشاد والمشورة القانونية والدعم المادي لرواد الأعمال المصريين، لتعلن السفارة لاحقًا عبر موقعها الإلكتروني، عن البرنامج المقدم بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، والذي يعتمد على منحة بقيمة مليوني جنيه إسترليني، أي ما يعادل 47 مليون جنيه مصري.

وفي منتصف أغسطس الجاري، صرح السفير البريطاني لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المبادرة تلقت ما يزيد عن 1000 طلب من رواد الأعمال، 20% منهم من النساء، في جميع أنحاء مصر، كما أعلن أيضًا عن تقديم الدعم لثمان شركات مصرية ناشئة، للمشاركة في بعض أهم الفعاليات التكنولوجية في العالم، مثل "سيليكون فالي"، و"أسبوع لندن للتكنولوجيا".

-مبادرة "خلصانة بشراكة":

أُطلقت المبادرة في سبتمبر من العام الماضي، عندما أعلن السفير عبر حسابه على موقع "تويتر" عن شراكة "بريطانية - مصرية"، تهدف إلى تمكين المرأة وخلق فرص عمل للنساء، مشيرًا إلى وصول جوانا روبر مبعوثة المساواة بين الجنسين في بريطانيا، للمشاركة في المبادرة، مستخدمًا روح الدعابة خاصته قائلًا "خلصانة بشراكة".

وركزت المبادرة على محاور مختلفة، منها مكافحة التحرش، ومشاركة المرأة في مجالات العلوم والتعليم والاقتصاد والسياسة، والاحتفاء بنماذج ملهمة من النساء المصريات في مجالات مختلفة، عبر حفلات تكريم في مقر السفارة أو حملات إلكترونية موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قادها السقير البريطاني بنفسه، عبر هاشتاج: "خلصانة بشراكة".