حذر الدكتور أسامة غنيم، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، الشباب من تناول المكملات الغذائية، التي تساعدهم على الحصول على جسم رياضي أو ما يعرف بـ"فورمة الساحل".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذه المكملات يتم إضافة هرمونات الذكورة إليها بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى الإصابة بالعجز الجنسي الكامل وأمراض السرطان المختلفة.

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه بتتبع حالات الوفاة التي وقعت للرياضيين خلال الفترة الماضية تبين أنهم حصلوا على المكملات الغذائية التي تساعد على تكبير العضلات.