تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل، بحوزته 180 طربة حشيش، و282 علبة ترامادول و36 علبة تامول، وسلاح ناري "بندقية خرطوش" و65 طلقة، ومبلغ مالي 6000 جنيه.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات، بورود معولمات تفيد بقيام "م.ع.طايل"، وشهرته "منجل" 29 عاما، مقيم بكفور بشاي، دائرة المركز، يتاجر في المواد المخدرة، ويستعد لطرح كميات كبيرة منها لعملائه في عيد الأضحى.

بتقنين الإجراءات، تحت إشراف المقدم عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي فى بسيون وكفرالزيات، تمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز، ومعاونه أحمد شيحه، من ضبط المتهم، حال تواجده بالقرية بحوزته 180 طربة حشيش، و282 علبة ترمادول و36 علبة تامول ادوية مخدرة، وسلاح نارى "بندقية خرطوش" و65 طلقة، ومبلغ مالي 6000 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن النفس والمبلغ من تحصيل التجارة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.