زار اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم الأحد، دار السعادة للمسنين، ودار المسنين وأطفال بلا مأوى بجمعية رسالة، في إطار حرص وزارة الداخلية على الدور المجتمعي.

رافق مدير أمن الغربية، في زيارته، اللواء عبداللطيف الحناوي، نائب مدير الأمن، ومأمور قسم 2، ورئيس مباحث قسم 2، وماهر شرارة، المكلف بأعمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، والدكتور خالد أبوالمجد، مدير إدارة النظم والمعلومات، ودعم إتخاذ القرار ومسؤول العلاقات العامة، والإعلام لمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

ووزع مدير أمن الغربية، الهدايا على المسنين، وتناول الغذاء معهم، وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.