تحتفل الطرق الصوفية والآلاف من مريدي وزوار القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي، اليوم الاثنين، بالليلة الختامية بالمولد بمنطقة جبل حميثرة جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر.

وشهدت قرية الشيخ الشاذلى بوادر حميثرة توافد آلاف الزوار من مختلف محافظات مصر لحضور الليلة الختامية للمولد غدا الاثنين بالتزامن مع وقفة عرفات.

وكثفت الأجهزة المعنية بمدينة مرسى علم من التجهيزات وتوفير الخدمات لزوار المولد.

وقال اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة مرسى علم، أن قرية الشيخ الشاذلى استقبلت آلاف الزوار لحضور الليلة الختامية للمولد وتم التأكد من توافر جميع الخدمات من خلال تكديس مياه الشرب وتوافر الأطباء والأدوية اللازمة.

من جانبه تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر التجهيزات الأمنية وذلك استعدادا لليلة الختامية لمولد الشيخ الشاذلي والتي تشهد توافد الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة.