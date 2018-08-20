لقي رضيع مصرعه غرقا داخل حوض مياه أمام المنزل يستخدم لري الأرض الزراعية بقرية برخيل مركز البلينا جنوب سوهاج.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من حمام أحمد موسي علي، 34 عاما عامل، ويقيم بناحية برخيل دائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجله آدم، البالغ من العمر عام ونصف، أمام منزله سقط داخل حوض مياه خاص بري أرضه الزراعية، ما نتج عنه غرقه، ونفى الشبهة الجنائية.

ونقلن الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر عن ذلك المحضر رقم 9619 جنح المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.