أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنشاء 18 وحدة لحقوق الإنسان بمحافظات "القليوبية والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء والسويس والشرقية وبني سويف والمنيا والفيوم والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الاحمر والأقصر".

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أنه خلال الأيام القليلة المقبل تستكمل إنشاء الوحدات في باقي المحافظات؛ لتفعيل منظومة الشكاوى وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وقال شعراوي إن الوحدات تختص ببحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، كما تعد كل وحدة خطة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المحافظة ومتابعة تنفيذ التوصيات في هذا الشأن، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن الاهتمام بمصلحة المواطن يأتي على رأس أولويات الوزارة، موضحا أن قرار إنشاء وحدات حقوق الانسان في مختلف المحافظات يسهم بشكل كبير وقوي في سرعة حل مشكلات المواطنين والرد عليها وييسر على المواطنين اللجوء إليها عند التعرض لأي مشكلة، مشددا على أنه ستكون هناك رقابة على هذه الوحدات من الوزارة ومحاسبة المقصرين في حل مشكلات المواطنين أو يتباطئ في حلها؛ تعزيزا لاحترام حقوق المواطنين.

يذكر أنه سبق وأصدر وزير التنمية المحلية قرارا بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، تختص بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.