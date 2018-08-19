نشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم، قرار المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1540 لسنة 2017 الصادر بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بحي المحافظة في حدائق حلوان بمساحة نحو 10 آلاف متر مربع تقريبا لصالح وزارة الصحة لإقامة مركز طبي شامل عليها كحق انتفاع دون مقابل على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة.

واشتمل القرار على إلغاء التخصيص في حالات عدم التزام الجهة الصادر لصالحها القرار بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بقرار القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة، وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أي جهة تخالف ذلك.