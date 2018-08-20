ذكرت الشرطة الإسبانية، يوم الاثنين، أنها أطلقت النار على رجل مسلح بسكين بينما كان يحاول الهجوم على مركز للشرطة في‭‭‭‭ ‬‬‬‬إقليم قطالونيا بشمال شرق البلاد.

وقالت الشرطة على "تويتر"، إن الرجل دخل مركز الشرطة في كورنيلا قبل الساعة 0400 بتوقيت جرينتش مباشرة "بهدف مهاجمة أفراد الشرطة" مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه. وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إنه ليس بوسعها تقديم المزيد من التفاصيل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية "آر. تي. في. إي"، أن المهاجم جزائري يبلغ من العمر 29 عاما وهو من سكان كورنيلا ويحمل أوراق هوية إسبانية. وأضافت أنه قتل جراء إطلاق النار.

وذكرت الهيئة ووسائل إعلام إسبانية أخرى إن الرجل صاح بعبارة "الله أكبر" أثناء دخوله لمركز الشرطة.