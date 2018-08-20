اختتم المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس برنامجا تدريبيا بعنوان "تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة – التخطيط والابتكار"، في إطار التعاون المشترك والفعال بين المعهد القومي للإدارة، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".

عقد البرنامج بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واستمر على مدار يومين متتالين، وذلك في إطار سلسلة البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة، والجهات التابعة لها لتنفيذ اهداف برنامج بناء القدرات ضمن خطة الإصلاح الإداري.

استهدف البرنامج التدريبي تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من المشاركة في عملية التخطيط لمنظماتهم، واقتراح بعض المبادرات المبتكرة والقابلة للتنفيذ داخل المنظمة، كما تطرق البرنامج إلى عرض وتحليل أحدث اتجاهات الابتكار داخل الهيئات الحكومية المماثلة لتحقيق النتائج المرجوة.

فيما أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة على حرص وزارة التخطيط والجهات التابعة لإشرافها كافة على القيام بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري، والتي ترتكز على محور بناء القدرات كمحور أساسي لإتمام عملية الإصلاح الإداري بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج التدريبي الذي عقده المعهد يعد واحدًا من البرامج التدريبية المهمة في إطار سلسلة من البرامج التي تم عقدها.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بفكرة بناء القدرات والتي تسهم في إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري يقوم على الكفاءات، إلى جانب إسهامها بشكل واضح في تعزيز قدرات العاملين بالجهاز لتمكينهم من إدارة موارد الدولة شكل كفء وفعال.

وأشارت الوزيرة، إلى هدف البرنامج التركيز على فكرة التخطيط الجيد ومنهجيته، فضلًا عن كيفية الابتكار في ذلك المفهوم، ما يحفز روح الإبداع والابتكار لدى المشاركين بالبرنامج، لإظهار ما لديهم من أفكار إطار الإصلاح المرجو تطبيقه على الجهاز الإداري للدولة بتطبيق خطة الإصلاح الإداري.

وبينت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن البرنامج التدريبي جاء شاملًا للأهداف التي تم وضعها، فيما يخص التعريف بالمفهوم العام للتخطيط وكيفية الابتكار فيه، فضلًا عن التعريف بكيفية إدارة المنظمات، ما يحقق مبدأ تعزيز كفاءة العاملين من ناحية وبناء قدراتهم وتأهيلهم للقيادة من ناحية أخرى، مؤكدة أن المعهد سيقوم في الفترة المقبلة بتقديم العديد من البرامج التي تأتي في السياق ذاته لتوطيد المعرفة المكتسبة فضلًا عن تقديم المزيد من البرامج الأخري والمتنوعة والتي تعمل علي تحفيز روح الابتكار لدي العاملين.

وكان المعهد القومي للإدارة، كرم نحو 75 متدربًا من القيادات العليا ببرنامج تدريب مهارات القيادة من وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومحافظة القاهرة وعدد من الجهات الإدارية وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية "مصر 2030" وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.