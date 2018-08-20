عاجل| القوات الأفغانية تحرر 149 شخصا احتجزتهم "طالبان"

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الحجاج يؤدون الركن الأعظم على «عرفات»

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وزيرة الصحة للمسؤولين: إخطار بنك الدم في حالة حوادث الطرق ضرورة

وزيرة الصحة للمسؤولين: إخطار بنك الدم في حالة حوادث الطرق ضرورة

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أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أغسطس.. وعيار 21 بـ598 جنيها

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