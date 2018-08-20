أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن على حاملات الطائرات الحربية أن تقدر على حمل المروحيات كذلك، موضحا أن حاملات المروحيات الروسية ستستند في تصميمها إلى هذا المبدأ.

وقال الوزير، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، إن روسيا لن تبني حاملات طائرات الهليكوبتر "بالمعنى المباشر لهذه الكلمة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف: "نبحث الآن المسائل المتعلقة ببناء حاملات للمروحيات للقوات البحرية الروسية، ويمكنني القول بكل وضوح إننا لن نبني حاملة لحمل المروحيات فحسب، وإنما سننطلق من احتياجات جيشنا ومتطلباته".

وأوضح: "يجب على حاملات الطائرات المقاتلة أن تكون قادرة كذلك على حمل المروحيات على ظهرها، كما يتوجب على سفن الإنزال البحري أن تكون هي الأخرى قادرة على حمل المروحيات، وهذا يعني أن حاملاتنا للمروحيات ستعتمد في تصميمها على احتياجات جيشنا والاستراتيجيات التي يضعها في خططه الدفاعية".