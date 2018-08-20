قدم عدد من النواب طلبات إحاطة موجهة لوزير التربية والتعليم، بعد تلقيهم شكاوى من أولياء أمور، بزيادة المصروفات بالمدارس الخاصة، مطالبين بالتفتيش على حسابات المدارس الخاصة لمواجهة ابتزازها للأهالي.

وقال النائب كريم سالم، عضو ائتلاف دعم مصر، إنه تلقى شكاوى كثيرة من الارتفاع الجنوني للمصروفات، مطالبا وزارة التربية والتعليم بتكثيف عمليات التفتيش على المدارس ومراجعة التقارير المالية الخاصة بها لكشف أي تلاعب يمكن أن يكون موجودا.

وأضاف سالم، لـ"الوطن"، أنه سيقدم طلب إحاطة لمطالبة الحكومة بتفعيل آلية دفع المصاريف الدراسية إلكترونيا لإحكام السيطرة على المصاريف التي تُدفع للمدارس وكشف التلاعب بها، ومنع أي إيداع مباشر لها ومحاسبة المسؤول عن هذا الأمر فورا.

وطالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، هيئة الرقابة الإدارية بمحاسبة المدارس الخاصة على تحايلها على أولياء الأمور لنهب أموالهم وابتزازهم، من خلال زيادة مصروفاتها بنسب مخالفة للقانون، حد تعبيره، باستخدام حيل كثيرة، من بينها "الباص والكتب الدراسية"، مشيرا إلى رصد نحو 280 مدرسة خاصة بمحافظات مختلفة، خالفت الرسوم التي حددتها الوزارة للعام الدراسي الحالي.

وأضاف أن هناك مخالفات لقرار وزارة التربية والتعليم بزيادة أسعار أوتوبيسات المدارس الخاصة بنسبة لا تتجاوز 45%، وزيادات بلغت 100%، مؤكدا أن المدارس الخاصة اتخذت من التعليم مشروعا استثماريا لتحقيق أرباح طائلة على حساب الطلاب وأولياء الأمور.