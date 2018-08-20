تفقد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، مستشفيات الشرطة والإيمان والصدر بمدينة أسيوط، للاطمئنان على الحالة العامة للمستشفيات وتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مقدما لهم الهدايا العينية والمادية مهنئا الشعب المصري وشعب أسيوط بهذه المناسبة العطرة، مشيرا إلى انتهاء جميع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى.

رافقه خلال الجولة اللواء عمر عبد العال، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض، مدير الأمن الوطني، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الشرطة مقدما الهدايا للمرضى والمصابين من رجال الشرطة كما زار مستشفى الإيمان العام ومستشفى الصدر بمدينة أسيوط وتفقد أقسام العناية المركزة والقلب والحروق والعناية المركزة والمتوسطة واطمئن على المرضى وهنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية والنقدية.

وأكد المحافظ على الدعم الذي توليه الدولة لقطاع الصحة والمستشفيات، مشيدا بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة والذي شهد تزويد غرف العناية بالمستشفيات بـ36 جهاز تكييف وإحلال وتجديد لـ7 مستشفيات بنطاق المحافظة وتوصيل 7 شبكات غازات بمستشفيات الإيمان العام وأسيوط العام والقوصية وصدفا والبداري وساحل سليم وافتتاح 6 وحدات علاج طبيعي ومد شبكة الغازات لـ7 مستشفيات على مستوى المحافظة وتطوير مستشفى الصدر وتوسعة العناية المركزة بمستشفى الصدر من 14 سريرا إلى 35 سريرا وتوسعة شبكة الغازات بها لتغطي 35 سريرا وتجهيز وحدة مكافحة الدرن بجهاز أشعة جديدة وتجهيز معمل PCR بمستشفى الصدر.

وأشار إلى أن عمليات التطوير شملت تزويد مستشفى الإيمان بجهاز لوحدة المناظير فضلًا عن جهاز رنين مغناطيسي بتكلفة 12 مليون جنيه وجهاز للأشعة المقطعية بتكلفة 4 ملايين جنيه وافتتاح وحدة الحروق بطاقة 30 سريرا بعدما كانت تحتوي على 12 سريرا فقط وافتتاح وحدة الإصابات مزودة بأجهزة تنفس صناعي بتكلفة 2.25 مليون جنيه ووحدة معمل السموم بتكلفة 900 ألف وعناية مركزة بتكلفة 6 ملايين وإنشاء معمل PCR بتكلفة 1.5 مليون وجاري تطوير المستشفى من خلال جهاز المشروعات الوطنية للقوات المسلحة بتكلفة 8.6 مليون وتحت إشراف مديرية الإسكان وافتتاح مركز لجراحة الإسنان وتجهيز وحدة كلى صناعي بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على ضرورة تواجد الأطباء المستمر خلال فترة العيد لاستقبال أية حالات طارئة، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء إجازات جميع العاملين وتواجدهم في مواقع عملهم طوال أيام العيد والتنبيه على تواجد سيارات للإسعاف بجوار الحدائق والمتنزهات التي تشهد تجمعات جماهيرية لتهيئة جو مناسب للمواطنين للاحتفال بالعيد.