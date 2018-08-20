أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا تنظر إلى استقرار لبنان كأساس للتوازن في المنطقة، مشددا على ضرورة ألا يصبح لبنان رهينة للتدخل الخارجي ومشكلة اللاجئين السوريين.

وجاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل في ختام المحادثات التي عقداها في موسكو اليوم الاثنين.

وأشاد باسيل بمبادرة روسيا لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ووصفها بأنها المبادرة الدولية الأولى من نوعها، مؤكدا استعداد بيروت للتنسيق مع موسكو ودمشق والأمم المتحدة من أجل حل قضية اللاجئين السوريين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.