دعا المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الجزارين ومنافذ بيع اللحوم والمجمعات الاستهلاكية إلى التحلي بالصبر في التعامل مع المواطنين وعدم المغالاة في الأسعار وزيادة كمية الدهون في كيلو اللحم عن 100 جرام.

وقال المحافظ، للجزارين خلال جولة ميدانية أجراها اليوم: "تحلوا بأخلاق الأيام الكريمة، ومش عايز أسمع شكاوى من المواطنين، وبين البائع والشارى يفتح الله، وما يصحش يتقال للزبون لو مش عاجبك امشي".

ووجه المحافظ، خلال جولته للاطمئنان على توافر اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز خلال أيام العيد، إبراهيم العسقلاني مدير مديرية التموين، بوجود مفتشي التموين على مدار اليوم بالمجمعات ومستودعات البوتاجاز، والتزام الجزارين بالمجمعات بعدم تجاوز المسموح به من كمية دهون على اللحوم نسبة 100 جرام على كل كيلو مع الالتزام بالأسعار المحددة.

وتفقد المحافظ عددا من المجمعات الاستهلاكية بالمنطقة الجنوبية منها مجمع سكة راتب بالدرب الأحمر ومجمع وهدأن ومجمع الأهرام بمصر القديمة، فضلا عن مستودع البوتاجاز بحي مصر القديمة؛ للوقوف على مدى استعداد مديرية التموين ومسؤولي الحي والأجهزة المعاونة له لاستقبال عيد الأضحى، وتوفير كافة الخدمات والسلع الأساسية والالتزام بالأسعار المقررة.