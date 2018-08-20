لقي صاحب محل مبيدات مصرعه، إثر إصابته بحالة تسمم نتيجة لتناوله الطعام دون غسل يده بعد انتهائه من العمل بقرية كفر الشيخ سليم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جرى نقله إلى مستشفى تلا المركزي وتحويله إلى قسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سمير أبو زاملن مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي "ا .ر. م" 42 سنة صاحب محل مبيدات ومقيم طريق كفر الشيخ سليم دائرة مركز تلا، مصابا بحالة تسمم وحالته العامة غير مستقرة وتوفي متأثرا بإصابته.

وبسؤال كل من شقيقه "ا" 37 سنة محامي و"س. ك" 50 سنة شيخ الناحية أفادا بمضمون ما جاء بأقوال المصاب ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4759 إداري تلا لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب صدور تقرير الطبيب الشرعي.