على جانب آخر من انتقالات الإعلاميين بين الفضائيات الخاصة، والتعاقد على تقديم برامج جديدة، في الفترة الأخيرة، هناك جانب آخر من الصورة، وهي مغادرة بعض الإعلاميات عن القنوات خلال الخمسة أيام الأخيرة، وذلك بسبب أسبابٍ متفاوتة، دون تحديد وجهاتهم الإعلامية الجديدة.

ترصد "الوطن" أبرز الإعلاميات اللاتي أعلن عن مغادرتهن القنوات على مدار الأسبوع الأخير، وهم كالآتي:

أعلنت الإعلامية راغدة شلهوب، عن مغادرتها شبكة تليفزيون "الحياة"، الخميس الماضي، بشكلٍ ودي، متمنية للإدارة الجديدة النجاح والإزدهار من جديد، قائلة: "أنا على ثقة في قدرة الإدارة والعاملين فيه على تحقيقه".

وكتبت "شلهوب" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد فترة ممتدة حققت فيها الكثير من النجاحات وقدمت فيها برامج تصدرت نسب المشاهدة في مصر أعلن اليوم انتهاء تعاقدي مع تلفزيون الحياة والذي اعتبره بيتي الأول".

وتابعت: "أتوجه بالشكر إلى جمهور القناة الكبير والممتد عبر أنحاء الوطن العربي وأدين له بالفضل في تحقيق النجاح عبر دعمه وحبه الذي يحاوطني أينما ذهبت ويفاجئني بمتابعته الدؤوبة وحديثهم عن تفاصيل حلقات أذيعت منذ سنوات، وهو ما يلقي عليّ مسؤولية كبيرة في اختيار محطتي القادمة حتى تليق بهذا الجمهور الكبير.. إلى لقاء قريب مع محبتي".

أعلنت الإعلامية فرح علي، مقدمة النشرة الرياضية على "إكسترا نيور"، عن مغادرتها القناة مساء أمس الأحد، قائلة: "19 أغسطس.. تاريخ مميز لن أنساه طوال حياتى.. تاريخ ستنتهي عنده رحلة رائعة وجميلة وناجحة بكل معاني تلك الكلمات.. رحلة تشرفت فيها بمزاملة أفضل الناس وتعلمت فيها على أيدى أعظم المعلمين".

وكتبت "علي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "اليوم هو نهاية رحلتي وظهوري عبر شاشة القناة المحترمة إكسترا نيوز وشبكة قنوات سي بي سي، شكرا لكم منحتوني سنتين من أحلى سنين عمري، سنتين من النجاح والاحترام والخبرة و المهنية و السعادة، شكرًا لقيادات المجموعة المحترمين وزملائى أحبائي.. دعواتكم لي في رحلتي المقبلة بإذن الله".

أعلنت الإعلامية مي حلمي، التي كانت تقدم برنامج "لايك" عبر قناة "أون سبورت"، عن مغادرتها القناة بشكلٍ مفاجئ، حيث قالت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، إنها لم تخطط للخطوة الجديدة، بعد مغادرتها "أون سبورت"، إذ أنها لم تستقر على وجهتها الإعلامية المقبلة.

وكانت مي حلمي، قد شاركت في تقديم النشرات الرياضية، وكذلك برنامج "صباح أون"، وكانت تقدم مؤخرًا برنامج "لايك" الذي حاورت من خلاله بعض لاعبي الدوري المصري.