اقتحم 73 مستوطنا يهوديا باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، صباح اليوم الإثنين، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية، بالقدس، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي سمحت لـ 73 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية من "باب المغاربة"، وحتى "باب السلسلة".

وأشارت إلى أن عناصر من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المسلحة أمنت الحماية للمستوطنين ورافقتم حتى خروجهم من المسجد، ومن المقرر أن تتوقف الاقتحامات للمسجد، طيلة أيام عيد الأضحى، حيث لن تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلية بدخول المستوطنين والسياح الأجانب إليه.