أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، ذبح 1450 رأس ماشية ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال على مستوى مجازر المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وقال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، إنه جرى تحرير 27 محضرا مخالفا لكميات من اللحوم يصل وزنها إلى 337 كيلو جرام.

وأوضح أنه جرى إعداد خطة عمل لفتح المجازر طوال أيام العيد بالمجان للأهالي والمستفيدين مع التفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق ومنع ذبح الأضاحي خارج المجازر، وذلك بالتنسيق مع الصحة والتموين والتأكيد على النظافة المستمرة داخل وخارج المجازر والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.