استقبل عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، وفدا من مطرانية بني مزار، برئاسة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا، الذي قدم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ضم وفد المطرانية القمص بسادة السرياني وكيل المطرانية والقمص برسوم القمص منقريوس كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني مزار.

قال الأنبا آثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا، إن عيد الأضحى هو عيد لكل المصريين الذين يتطلعون معا إلى مستقبل أفضل لمصر يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل سوء.

أشاد أسقف بني مزار والبهنسا بالجهود التي يبذلها محافظ المنيا في حل ومواجهة العديد من المشكلات ونجاحه في الكثير من الملفات، قائلا: "إن المنيا ليست من المحافظات السهلة في التعامل مع مشاكلها، حيث تحتاج إلى حسن تصرف وإخلاص في العمل، ومحافظها لديه سماحة وقبول وتواضع جعله محبوبًا من الجميع".

وأعرب المحافظ عن سعادته بمثل هذه اللقاءات التي تعبر عن روح الوفاء والانتماء وحب الوطن، كما تعكس سلامة وقوة النسيج الوطني المصري.