4 نصائح لمعرفة اللحوم الفاسدة من السليمة

يحتفل المصريون غدا، بعيد الأضحى المبارك، ويستمر رواج شراء اللحوم من الأسواق ومحال الجزارة، لتناولها في موسم "اللحمة".

أحمد مصطفى، صاحب أحد محال الجزارة، أوضح لـ"الوطن" 4 طرق لمعرفة اللحوم الفاسدة من السليمة:

1- اللحم الطازج يكون لونه وردي، ولون الدهن أبيض، أما اللحوم ذات اللون الأحمر غامق تكون على وشك الفساد.

2- اللحم الجيد يكون متماسكا عند الضغط عليه، أما الفاسد يكون عكس ذلك، وذات ملمس لزج.

3- يتميز اللحم الجيد الطازج، برائحة جيدة، أما الفاسد رائحته نفاذة.

4- الأختام على اللحوم، تدل أنها ذُبحت تحت إشراف طبي، لذا لابد من وجودها، للتأكد أن اللحم غير فاسد أو مجهول المصدر.