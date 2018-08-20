4 نصائح لمعرفة اللحوم الفاسدة من السليمة

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«الحج عرفة».. ضيوف الرحمن يؤدون «الركن الأعظم»

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"المحامين" ترفض قرار زيادة "فئات ضريبة الدخل".. وتدعو لاجتماع السبت

"المحامين" ترفض قرار زيادة "فئات ضريبة الدخل".. وتدعو لاجتماع السبت

عاجل| "شؤون النازحين": عودة اللاجئين تجري دون أي ضغوطات

عاجل| "شؤون النازحين": عودة اللاجئين تجري دون أي ضغوطات

والي: تفعيل لجان الإغاثة بمديريات التضامن الاجتماعي خلال عيد الأضحى

والي: تفعيل لجان الإغاثة بمديريات التضامن الاجتماعي خلال عيد الأضحى

مدير أمن البحيرة يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة ستاد دمنهور

مدير أمن البحيرة يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة ستاد دمنهور

بالتفاصيل| احتفالات إذاعات "راديو النيل" في عيد الأضحى

بالتفاصيل| احتفالات إذاعات "راديو النيل" في عيد الأضحى

مصرع شقيقين غرقا في بلاعة صرف صحي بالبحيرة

مصرع شقيقين غرقا في بلاعة صرف صحي بالبحيرة

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حظك اليوم الإثنين 20 أغسطس.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"

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بالصور| مسجد نمرة.. شاهد على الحج منذ 1400 سنة

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