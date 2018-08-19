أعلنت القرية الفرعونية، عن برنامج فعالياتها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ الفعاليات من يوم الوقفة، على أن تنتهي رابع أيام العيد، ويتضمن البرنامج عروضا مسرحية ومسابقات وفقرات من السيرك.

ومن أهم فقرات القرية ثاني أيام العيد فريق هابي شو من الساعة الواحدة الي الساعة الثانية والعروض الهندية من الساعة الثالثة الي الساعة الرابعة.

وتقيم القرية الفرعونية لأول مرة مسرحية إخناتون من الساعة الخامسة إلى الخامسة والنصف، وتتضمن احتفالات ثالث أيام العيد فرقة وتر الغنائية من الساعة الثانية إلى الثالثة يليها الرقصات الباكستانية التي تقدمها سفارة باكستان ومسرحية إخناتون.

وتختتم القرية برامج عيد الأضحى بفقرات السيرك والعروض النوبية ومسابقة الألعاب الفرعونية من الساعة الواحدة إلى الرابعة.