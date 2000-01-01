نهال صلاح.. كاد المعلم أن يكون رسولاً!

هي من جمعت عقلية وثقافة أوبرا وينفري، وقوة وصمود المطربة جوليا بطرس على المسرح، وخفة روح السندريلا سعاد حسني، وأخلاق وإنسانيات شخصية أبو العلا البشري للراحل أسامة أنور عكاشة، هي التي تراها في شخصية جوليا روبرتس في فيلم Eat, Pray & Love من حيث البحث عن السعادة في أبسط الأشياء من خلال الطعام الذي يسعدك، من خلال التقرب إلى الله سواء بالعمل أو الروحانيات ومن خلال الحب والذي يشمل مختلف أنواع العلاقات الإنسانية.. هي التي تعمل كل شيء تحبه وتستلذ بالمعرفة والتجربة "مش يمكن لو جربت أكون بعرف" الجملة التي قالها حزلقوم في لا تراجع ولا إستسلام كي تنطبق عليها لا بد من تحويلها إلى "لازم أجرب كل شيء عشان أتعلم مش يمكن لو جربت أعمل حاجة جديدة وأكسر الروتين وأحبها".

هي المحبة المخلصة المتقنة المعلمة الإنسانة المؤمنة صاحبة الرسالة الإنسانية والتي لم تبعد عن الفطرة السوية التي خلقنا بها .. صاحبة وجهة النظر الموضوعية التي قالت يوماً حينما تحدثت في الشأن العام "فيه ناس شايفة كل الصورة سوداء انا مش منهم.. وفيه ناس شايفة كل الصورة بيضاء انا مش منهم" لتدرك حين قراءة الجملة أنك أمام شخصية مختلفة رغم ان انتقادها بشكل تام أو تأييدها بشكل تام سيجلب لها المنافع لكنها مؤمنة أن كلمة الحق أهم من أي مكاسب وان في وقت المعركة لا صوت يعلو فوق صوت الوطن.. هي المعلمة "نهال صلاح".

الإنسان سمعة

"نهال مش برنامج ولا مؤتمر.. نهال فرقت في حياة بني أدمين، خلت ناس مش بتذاكر لإنهم يجيبوا تقدير.. كانت بتتكلم معاهم، علاقة نهال بالطلبة مش علاقة مسؤولة دي علاقة أخت بإخواتها الصغيرين، على قد ما الناس مختلفين بتعرف تدخل لكل واحد من طريق مختلف.. في شغلها مش شغل الموضوع علاقة إنسانية بتهتم بأدق التفاصيل، لو كنت متضايق تجيبك على جنب وتتكلم معاك، عمرها ما خذلت حد لو لجأ لها.. دايما عندها رأي عقلاني في كل حاجة.. الطلبة حبتها لإنها أختهم وصاحبتهم بنخرج مع بعض فيه ثقة متبادلة، جابت مدربين يتكلموا مع الطلبة عن التواصل، خلت الموضوع عبارة عن حياة، لما عرفنا ان نهال هتمشي أخر يوم كان عياط حتى النخاع عياط مننا ومنها .. نهال فرقت مع كل بني أدم إشتغلت معاه، ولغاية النهاردة كل دفعة جديدة بتدخل بيسمعوا عنها وشايفين التأثير بتاعها علينا".

أحمد الليثي – احد تلاميذها في الجامعة الأمريكية

ثورة الدراسة

هي من ثارت أثناء دراستها في السنة الثانية من كلية الألسن وطالبت بإيجاد أنشطة للطلبة وتحدثت مع أساتذتها، كانت الشخص المبادر الفعال الذي تحمل على عاتقه عمل أول مهرجان ثقافي في الكلية في موقف السيارات وقامت هي وزملائها بتعليق المايكات على أحبال الغسيل وكرمها بعد ذلك مجلس رئاسة القسم، وبناء على هذا المهرجان تم ترشيحها لأول منصب في إدارة العلاقات الخارجية لجامعة 6 أكتوبر.

الجندي المجهول

"وان ليس للانسان إلا ما سعى وان سعيه سوف يرى"

فهي الجندي المجهول في نجاح كيانات كبرى فتارة تراها تشغل منصب مدير إدارة العلاقات الدولية والثقافية في جامعة 6 أكتوبر وتارة أخرى تشغل منصب منسق برنامج إعداد القادة بالجامعة الأمريكية وتارة تراها رئيس تحرير لأكبر مجلتين شبابيتين في مصر وهما كلمتنا و Teenstuff، ومدير التسويق والاتصال لهما وتارة أخرى تضيف لسلسة خبراتها تجربة إنشاء شركة وشغلت منصب المدير التنفيذي لها، وتراها فيما بعد تعمل كمدير تسويق والاتصال لإحدى شركات التطوير العقاري، وكوني واحدة من تلاميذها رأيتها دوماً في كل مراحلها تدمج القيم المؤمنة بها والأخلاق التي تربت عليها في كل ما تقدمه وتدعمه لتجدها تقوم بعمل أكبر Talent show أقيم في مصر للمواهب أثناء عملها في مجلة كلمتنا و Teenstuff، وفميا تلاها من حملات فنية ومجتمعية وثقافية وسياسية، ثم تجدها أيضاً تقدم لشركة تطوير عقاري ما لم يتم تقديمه في السوق بأكمله فهي صاحبة فكرة مسابقة "شباب برة الصندوق" والتي تدعم الأفكار المبتكرة للشباب وضفرت المسابقة بدعم وزارات مختلفة للدولة وشخصيات عامة عديدة، ومن يعرف نهال صلاح يعرف أهمية الشباب بالنسبة إليها فهي تحلم بأن يتم احضار الشباب من على القهاوي والاتفاق معهم ليقوموا بالمساعدة في تعميير البلد في مختلف المجالات، وأذكر حديثها عندما قالت "أكثر حاجة بفكر فيها هم الشباب، جيلي والجيل الاصغر مني هيحصل فيهم إيه؟ وهيبقوا إيه؟ وهيعملوا إيه؟ الشباب بيشمل أخلاقنا وديننا بيشمل كل حاجة، الشباب بثقافتهم، ومشاكلهم وعقدهم.. إيه الأثر اللي هيسيبوه".

وهي أيضاً صاحبة فكرة الجمع بين أصالة وأنغام في حفلة واحدة والتي أثارت ضجة على مستوى الوطن العربي والتي شملت فكرة الدعاية المختلفة الخاصة بهما، والتي أحدثت "ربكة" كما وصفها الإعلام، فكل شخص يستطيع إحضار أي نجم وتنفيذ أي حفلة طالما لديه القدرة المالية ولكن ليس كل شخص يستطيع حتى في جانب الترفيه خلق فكرة ووضع قيمة اساسية بها وهي "المنافسة الإيجابية بين كبرى الكيانات"، ومن يعرفها يعرف تماماً ان تلك القيمة من القيم الأساسية المتأصلة بها، ولم تكتفي بذلك حيث ضافت إليها موهبة جديدة وهي الكتابة المبتكرة فهي من قامت بتقديم فكرة احدى الاعلانات وقامت بكتابتها أيضاً وحققت نجاحاً كبيراً على السوشيال ميديا ليكون هذا مقدمة لدخولها مجال الكتابة، وغيرها من الأعمال التي قدمتها وشهد لها الجميع على اختلافها وانفرادها بها، فهي تسعى كمتخصصة في مجال التسويق والاتصال في خلق ميزات تنافسية حقيقية وتضفير القيم الأخلاقية والمجتمعية بها.. فهي من قالت "ماينفعش أوعدك بحاجة أنا مش متأكدة إنها هتتنفذ" ولإني من تلميذاتها فوجدتها دوماً تطبق ما تقوله فهي لم تخالف يوماً ضميرها أو قيمها المؤمنة بها فهي من كونت إسم "نهال صلاح" وهذا الإسم يحوي سنوات عديدة من العلم والخبرة والتفاني والإخلاص والجهد والسعي والمثابرة، فهي تعمل ما تحبه وتحب ما تعمله تخلص لما تحبه ولمن حولها، تنطلق كالفراشة تبث الحياة في كل وفي أي مكان تدخله وفي كل إنسان تراه.

Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people..who are u?

وكانت هي أعظكم تجسيد لتلك العقول العظيمة فهي كالنخل باصص للسما دوماً.. لا تلتفت لصغائر الأمور ولا تهتم بالأحاديث الفرعية التي من شأنها ان تشغل الفرد عن هدفه.

وهي التي لا تنتظر لما يقدمه الآخر إليها وتقوم بتقديم أفضل ما لديها ولا تقصر امام من يلجأ إليها طالباً للمشورة أو النصيحة أو المساعدة، تلك الإنسانة المؤمنة بسعي الإنسان ونتيجته التي سيلقاها عاجلاً أم أجلاً لإن الله ليس بظالم ولم تبخل يوماً او تتكاسل في اي من مجهوداتها اتجاه اي عمل تقوم به ورغم اية صعوبات قد تواجهها لكنها لم تقف ولم تقل عزيمتها ولم يقل إيمانها بما تفعله، وكانت تظهر لفريقها في كل مراحلها الصمود والثبات والإصرار والسعي لم تمل ولم تكل يوماً، فهي الوافقة على أرض صلبة تتغير الحياة ولم تتبدل مبادئها وقيمها يوماً.

هي من قالت يوماً " لما ربنا بيبعتلك حب عن طريق ناس فهو ربنا بيبعتلك مساعدة وحتى لو بتعمل حاجة كويسة لحد ومقدرهاش في الاخر مش هزعل عشان أنا عاملاها لربنا .. الكيان الوحيد اللي لا يمكن يخذل أي حد.

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

وحين تقرأه تجد كتابك يحتوي فقط على صدقاتك الجارية التي تتصدق بهم منذ يوم ميلادك.. هنا أثرت في كل من حولك وهنالك لم تكتفي فقط بالتأثير بل قمت بتغيير حياة العديد من البشر للأفضل. هنا حافظت على نعم الله عليك واجتهدت وهنالك زادك الله من فضله وكتب لك طريق رغم اية تحديات به فرش بمحبة عباده الطيبين ونور لا يشوبه اية شوائب.. هنا لم تلتفت سوى لحلمك ولعملك وأي نجاح تحققه تعتبره فعل ماضي وتنظر لما بعد وهنالك لم يكن نتيجة ذلك الاجتهاد والاخلاص سوى النجاح الإستثنائي وغير العادي الذي يصعب مقارنته ويفوق أي توقعات.. هنا اعتبرت البشر كنز تستثمر بهم وبكل طاقاتهم وهنالك قاموا هم أيضاً بإتباع اثرك ونهجك وامتدت سلسلة الصدقات الجارية لما بعد اعمال الشخص نفسه لتجد كتابك مكون في النهاية من الهدف الذي خلقنا جميعاً لأجله وهو "تعمير الأرض" وتعميره لا يتم إلا من خلال تعمير البشر وهنا تجلت قدرة وعبقرية صاحبة الكتاب "نهال صلاح".

تلك كانت نبذة بسيطة عن "نهال صلاح" الإنسانة صاحبة السمعة الطيبة والأثر الذي لا ينسى.. الأثر الذي تحمله في حقيبة سفرها في الدنيا وتجعل خطواتها في كل مكان تتحدث عنها حتى أصبحت تحمل معها حقيبة تحتوي على محبة البشر والاخلاص في العمل والصدق والتفاني والضمير.. تحمل معاني شح وجودها في هذا الزمن جعلت إسمها محفور في القلوب وفي صحيفة البشر المخلصين الذين نحسبهم عند الله من الفائزين لإنهم "عمروها".

في عيد ميلادها لا أستطيع ان أقول سوى كل سنة واحنا بنا دوماً نموذج نهال صلاح .. لإننا بينها أفضل كثيراً.

واحدة من تلميذاتك المخلصات.