تبدأ لجنة اختيار الفيلم المرشح لجائزة "أوسكار" عن فئة الأفلام الناطقة بلغة أجنبية، المُشَكَّلَة من قبل نقابة المهن السينمائية، عملها، بعد موسم عيد الأضحى.

ومن المقرر أن تضم القائمة، الأفلام التي عرضت تجاريا خلال الفترة من بداية أكتوبر 2017 وحتى نهاية سبتمبر 2018، لمدة لا تقل عن أسبوع.

وفيما يلي مجموعة من أبرز الأفلام التى حققت نجاحا على المستوى الفنى عند عرضها في مهرجانات سينمائية عالمية، قد تمثل مصر بشكل مناسب في الأوسكار:

- "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي

على الرغم من أن الفيلم لم يُطرح في دور العرض حتى الآن، إلا أنه جرى تحديد يوم 22 سبتمبر، لطرحه في دور العرض، تزامنا مع مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي.

وشارك "يوم الدين" في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

وتدور أحداثه حول "بشاي" الذي يعيش في مستعمرة للمصابين بالجذام، وبعد وفاة زوجته، يتحلى بالشجاعة ويقرر مغادرة المستعمرة للمرة الأولى، منذ أن تم التخلي عنه هناك عندما كان طفلاً.

ويبدأ الرحلة برفقة الطفل اليتيم "أوباما"، على عربة يجرها حمار، في رحلة عبر مصر، إلى مسقط رأسه، لمعرفة السبب الذي جعل والده يخلف وعده بالعودة من أجله.

- "أخضر يابس" للمخرج محمد حماد

خاض الفيلم رحلة طويلة في المهرجاناتالفيلم بداية من مشاركته الأولى في مهرجان لوكارنو عام 2016، وحتى عرضه التجاري في 2017.

حصد الفيلم عددا من الجوائز، منها "أفضل مخرج" من مهرجان دبي السينمائي الدولي، و"الجائزة الكبرى" من مهرجان فاماك لفرنسا، و"الجائزة الذهبية" أفضل فيلم روائي من مهرجان المكسيك السينمائي الدولي.

وحصلت بطلة الفيلم على جائزة "أفضل ممثلة عربية، جائزة النقاد، أفضل ممثلة" من مهرجان أليساندريا بإيطاليا، و"أفضل ممثلة" من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

تدور أحداث الفيلم حول "إيمان"، الذي يضطرها غياب والديها إلى تحمل مسؤولية رعاية شقيقتها الصغرى "نهى"، التي كبرت، وجاء من يطلب يدها للزواج، ولأن الأعراف والتقاليد في المجتمعات العربية تستوجب وجود رجل من العائلة يقوم بالاتفاق على إجراءات الزواج وتفاصيله، فإنه يتحتّم على "إيمان" دعوة أعمامها لمقابلة العريس وأهله.

- "زهرة الصبار" للمخرجة هالة القوصي

عرض الفيلم للمرة الأولى في مسابقة "Bright Future" المخصصة للأفلام الطويلة الأولى للمخرجين، في الدورة الـ46 من مهرجان روتردام السينمائي، وبعده المشاركة فى مسابقة المهر الطويل بمهرجان دبي السينمائي، الذي حصلت فيه بطلته "منحة البطراوي" على جائزة أفضل ممثلة، وذلك قبل عرضه التجاري في مارس 2018.

تدور أحداث الفيلم عن "عايدة"، ممثلة صاعدة ومنحدرة من خلفية قروية، تجد نفسها بين ليلة وضحاها، مطرودة من منزلها، وتجول في شوارع القاهرة بصحبة جارتها البرجوازية المنطوية "سميحة"، وليس ليدهما أيّ مال أو مكان تلجآن إليه، وبمساعدة شاب اسمه "ياسين"، تبدآن رحلة البحث عن مأوى.

وما بين أحداث عادية، وأخرى كارثية، يتحرك الثلاثة في رحلة لاستكشاف الذات، فيما تنمو بينهم صداقة استثنائية.

- "طلق صناعي" إخراج خالد دياب

عُرِضَ الفيلم على هامش فعاليات الدورة 14 من مهرجان دبي السينمائي، ضمن قسم "ليالٍ عربية"، وطُرح للعرض الجماهيري في يناير 2018.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يلجأن إلى خطة مذهلة، بعدما خابت جميع محاولاتهما، وذلك بالحصول على التأشيرة، وأصبحا على وشك استقبال مولوديهما في أي لحظة، إذ يقرّران دخول السفارة الأمريكية في القاهرة عنوةً، لتضع السيّدة مولوديها داخل المبنى، ما سيعني بطبيعة الحال حصول الوليدين على الجنسية الأمريكية.

- "فوتوكوبي" للمخرج تامر عشري

عُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائى، وحصد جائزة أفضل فيلم عربي، وجوائز مهرجان المركز الكاثوليكي وجمعية الفيلم، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم روائي من مهرجان طرابلس السينمائى بلبنان، وكذلك جائزة أفضل سيناريو بمهرجان وهران الدولي.

يدور الفيلم حول "محمود"، رجل في نهاية العقد الخامس، يمتلك مكتبة لتصوير المستندات بشارع عبده باشا، حين يٌطلب منه طباعة أوراق بحثية عن انقراض الديناصورات، يصيبه الموضوع بالهوس، ويشعر أن ذلك سيفسر تدهور حالته المادية، وعدد زبائنه الذي يتناقص يومًا بعد الآخر.